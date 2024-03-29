Ali Koç ilk kez açıkladı! "İsmail Kartal'a 'çekilebilirsiniz' dedim"

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:34

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Trabzonspor maçının 60. dakikasında İsmail Kartal'ı arayarak 'sahadan çekilebilirsiniz' yetkisini verdiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamada, "60. dakikada hocamıza mesaj yolladım. Nereye gideceği belliydi. 2-0 iken, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan aldığı sezonda, şampiyonluğa giderken, Konferans'ta giderken, skor 2-0'ken başkan hocasına 'Sahadan çekilebilirsin, yetki sizde' demek ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Şampiyonluğa gidiyorum, takımım 2-0 önde, futbolcularımın can güvenliği için bu mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Trabzon emniyeti, siz görmüyor musunuz? Birdenbire olmuyor ki, aşama aşama bu noktaya geleceği belliydi. Biz İstanbul'dan görüyoruz, bunu söylüyoruz, öyle küçük bir şehirde ikinci yarıda gerekli polis önlemi alınmıyor. Çok enteresan." ifadelerini kullandı.