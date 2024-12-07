Ali Koç kısa ve net konuştu! "Bu sezon şampiyon olacağız"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası kısa bir açıklama yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi.
Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.
Ali Koç "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu." diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #beşiktaş #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...