Ali Koç kısa ve net konuştu! "Bu sezon şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası kısa bir açıklama yaptı

Ali Koç kısa ve net konuştu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 22:20

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi.

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Ali Koç "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu." diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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