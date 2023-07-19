Ali Koç: 'Korsan yayın engellenmeli'

Yayınlanma: 19.07.2023 - 08:14

Güncelleme: 19.07.2023 - 08:14

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekiminde konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, keyif dolu bir sezon olsun. Çok fazla sorun var. Finansal sorunlara çözüm bulmamız lazım. Adil rekabet ortamının sağlanması. TFF ve kurullarının adil bir standart yakalaması..." dedi.

Kulüplerin mali açıdan kötü durumda olduğunu belirten Ali Koç, "Finansal anlamda bıçak kemiğe dayandı. 7-8 yıllık süreçte, kulüplerin dışında gelişen olumsuzluklar, finansal adına belimizi büktü. Kur hepimizi yakından ilgilendiriyor. Dolar kuru 26.15 seviyesine geldi, sadece bu durum bile kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

"TFF YÜZÜNDEN BU NOKTAYA GELDİ"

Mali açıdan asıl sorunun TFF'de olduğunu söyleyen Koç, "2016 yılında 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Bugün rakam 100 milyon dolara indi. TFF'yi çıkarırsak 86 milyon dolara rakam indi. beIN Sports'a kızardım ama sonra 'Neden duygusal yaklaşıyorsun, beIN çıkarlarını koruyor, asıl sorun TFF'de dedim. Artık beIN öfkeli değilim. Anadolu kulüplerinin gelirinin %80'i yayın geliri. Bir önceki TFF yüzünden buraya gelindi. En sıkıntılı olduğumuz dönemde vergi arttı. Stopaj iade sistemi vardı, ne olduysa iki sene mükemmel işleyen sistem durduruldu." açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH ADALET SAĞLANIR"

Ali Koç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Hakem yönetiminden, TFF'nin yönetiminden, kurulların kararlarında adalet bekliyoruz. İnşallah Mehmet Büyükekşi yönetiminde adil rekabet sağlanır. Şampiyonlukların sahada belirlendiği inancı arttığı sürece, ligin marka değeri gelişecektir."

"Temsilciler kurulu ve üyelerinin kararları büyük sıkıntı yaratıyor. Hukuk kurullarının yapısına yönelik bazı değişiklikler kaçınılmazdır. Bunu yaptığınızı söylediniz, teşekkür ederiz."