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Ali Koç'tan flaş transfer müjdesi: 'Söz verdi'

Ali Koç'tan flaş transfer müjdesi: 'Söz verdi'

19.07.2025 20:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Ali Koç'tan flaş transfer müjdesi: 'Söz verdi'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte camiaya seslendi. Gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullanan Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de net bir mesaj verdi.

"HAKAN SAFİ SÖZ VERDİ"

Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin büyük bir transfer için söz verdiğini söyleyen Koç, "Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi" diyerek, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istediklerinin sinyalini verdi.

"FENERBAHÇE ASLA DÜŞMEZ"

Başkan Koç, Fenerbahçe'nin değerlerine vurgu yaptığı konuşmasında "Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur" ifadelerini kullandı.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK"

Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'yi hedef alan planlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Koç, "Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız, özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Hakan Safi

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