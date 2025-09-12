Ali Koç’tan seçim öncesi mesaj: 'Şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül’deki seçim öncesi kulüp üyeleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Koç, katıldığı toplantıda, “Bizim bu camiaya en büyük borcumuz şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız? Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş F.Bahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur” dedi. Transferin bitmediğini açıklayan Koç, “Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Tottenham’dan Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, ‘box to box’ oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. F.Bahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez” diye konuştu.

‘DESTEK VERİN’

Ali Koç, “Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Pazara kadar değil mezara kadar bizde. Kadro kalitemizi 125 milyon Avro’lardan 315 milyon Avro’lara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık. Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu F.Bahçe’ye aday olmak isterdim!” ifadelerini kullandı.