Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için açıklamada bulundu. Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyledi. Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." sözlerini sarf etti.

Ali Koç, Feyenoord maçıyla ilgili, "Taraftarlarımız Feyenoord maçında muhteşem destek verdi. Geriye düşmemize rağmen destekler artarak devam etti. Bu da hemen sahaya yansıdı." sözlerini sarf etti.

Ali Koç, Bankalar Birliği ile ilgili, "Mali bağımsızlığa giden yoldaki en büyük engel olan Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük aşama kat ettik. Çok yakın zamanda bu da geride kalacak." açıklamasında bulundu.

Ali Koç, "Biz geldiğimizde 175 milyon euro olan gelirimiz şu anda 374 milyon euro. Tüm branşlarda 7 adet forma sponsoru vardı. Şu an 51 sponsorumuz var. Bunu yaparken takım değerini 3 misline çıkardık. Her şeye rağmen gemimizi yüzdürdük. Finansal borçları erittik. Futbol dışındaki tüm branşlarda tarihi başarılar yaşandı. Futbolda bir başarımız olsa bugün konuşanlar, konuşamıyor olacaktı." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin kanat transferi için gündeminde Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'tan Dorgeles Nene yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için son dönemde öne çıkan aday ise Aston Villa'dan Youri Tielemans.