Ali Koç: Tarih sizleri yazacak

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Koç’un, genç oyunculara “Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, birçok çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına artık isyan ettiğimiz, haykırdığımız bir noktadayız. Tüm yaşananların ardından camiamızdan aldığımız sonsuz destekle yapmaya karar verdiğimiz bu eylem inşallah artık Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatsın” dediği bildirildi. Başkan Koç, maç sonrası soyunma odasında U19 Takımı futbolcularına sarıldı ve hepsini tek tek tebrik etti. Koç’un burada yaptığı konuşmada ise “Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu ve adaletsizliğe karşı tüm dünyaya duyurduğu tepkinin birer kahramanısınız. Hiçbiriniz için asla üzülecek, moral bozacak bir durum yok. Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da taraftarımız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe’nin yıllardır maruz kaldığı haksızlıklara haklı isyanında tarih sizleri altın harflerle yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte hepinizden gururla bahsedecek” ifadelerini kullandığı öğrenildi. F.Bahçe, Süper Kupa finalinde sahayı terk ettiği için TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

‘YABANCI HAKEM İSTİYORUZ’

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, “Yabancı hakem seçelim, bu sene ve geçtiğimiz senelerin hepsi incelensin. Madem ki yabancı hakem istiyor rakibimiz, biz de zaten istiyoruz. Yabancı hakemlerin kararlarının daha adil olduğunu düşünüyorsak, o hakemlere haftalar verelim, gerçekten incelesinler ve kime ne haksızlık yapıldıysa ortaya çıksın. Belki çok fanatik insanları rahatlatamayız ama geri kalanı rahatlatırız. Hepimizin hataları oluyor, bu hataları manipülasyonla kapatmaya kalkmayalım. Biz yabancı hakeme normalde de ‘Hayır’ demiyoruz, olsun. Ancak öyle olmasın, böyle de olsun ki geçmişi de şeffaf bir şekilde inceleyelim” dedi.

‘BÖYLE OLMAZ’

Beyaz Tv’ye konuşan Timur, “Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerçekten ama ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Herhalde haftada iki defa hakaret ediliyor bana, hiçbir karşılık vermemeye çalışıyorum. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor demek ki ama tüm önerileri de sunuyoruz. Bu işi çözüme erdirmek lazım” ifadelerini kullandı. Timur, “Tehdit edildiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Onu tüm kamuoyu zaten görüyor. Bu işler böyle olmaz. Hukuki olarak ben gerekeni yapacağım ama doğru değil. Toplum gerilmesin diye cevap vermek istemiyorum” yanıtını verdi.

BAŞKAN HASAN ARAT, CEFERIN’LE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre’nin Cenevre kentindeki UEFA merkezinde görüştü. Arat, Ceferin’e Beşiktaş’ın gelecek planları üzerine bilgi verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

SAVUNMA SIKINTISI

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan’ın son dönemde düşüş gösteren performansında, takım savunmasındaki istikrasızlık etkili oldu. Son iki sezonda BordoMavililerin dörtlü savunma hattında 18 farklı futbolcu görev aldı. Çakır, bu sezon ligdeki 29 maçta kalesinde 37 gol gördü. Milli kaleci geçen sezon 31 maçta kalesinde 48 gol görmüştü.

