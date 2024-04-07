Erden Timur'dan Ali Koç'a yanıt: 'İnsanın rahat uyuması...'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:58

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:58

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Maçın ardından Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Erden Timur açıklamasında, "Kimse böyle bir maç olsun istemezdi herhalde. Maçın oynanması herkes için, Urfa'daki taraftarlar için iyi olurdu. Temel konu şu gerginliğin bitmesi. Gerginlik devam ederse daha farklı şeyler olmasından herkes endişe ediyor. Ne kadar şey anlatırsak anlatalım, sahada bitiyor her şey. Burada toplumdan taraflı tarafsız herkesin haksızlıkların olup olmadığını bilmesi için en önemli şey veriler. Ne haksızlık yapıldığına teker teker bakılması gerekiyor. Bunlar ortaya çıksın, biz diyoruz ki herkes bunların sonucunu baştan kabul etsin. Herkes gerçeği görsün ki, kafalardaki soru işaretleri bir an evvel kalksın" dedi.

Erden Timur sözlerinin devamında, "Şeffaflık böyle şeylere fayda eder. Geçenlerde hakem toplantısı sızmıştı. Önce Galatasaray'la ilgili kısım sızdı. Sonra TFF hepsini yayınladı ve görüldü. Bilgiyi gizleyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunu engellemek için tek çare şeffaflık olması" ifadelerini kullandı.

TFF'NİN SEÇİM KARARI

Galatasaray AŞ Başkanvekili, "İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı, o yüzden hep rahat uyuyoruz. Çok fazla söyleyecek şey var. Şahsıma 20'ye kadar hakaret edildi. Hiçbir defa karşılık vermedim. Karşılık versem kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım. Birçok defa TFF'yi istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği imza toplamaya başlıyordu. Federasyon da buna karşı böyle bir açıklama yaptı. Kulüplerin gösterdiği tavır da amaç hasıl oldu. Hep doğru bir federasyon ve doğru kurullar olsun. 100'e yakın insandan oluşuyor bu listeler" dedi.

Erden Timur sosyal medya paylaşımları hakkında, "Futbolun bir eğlence tarafı da var. Tabii onun dozajı düzeyi önemli. Sosyal medyada tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Diğer türlü manipülasyonlar yapılıyor ve konu bir yere gitmiyor. Herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Devletin bu konuda incelem başlatması lazım. Ben temiz eller başlasın dedikten sonra biliyorsunuz ki bir sürü şey oldu. Belki herkes o zaman çözmeye yönelik imzaları verse bunların hiçbirisi olmayacaktı" sözlerini sarfetti.

Erden Timur kupa töreni hakkında, "Bu konuda bir şey konuşulmadı. Gerginliğin azaltılması için her şey yapılmalı. Bence taraflarında bunu yapmaya hazır olması lazım" dedi.