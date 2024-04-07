Galatasaraylı taraftarlardan Şanlıurfa'da flaş Ali Koç tezahüratı
Şanlıurfa'da Süper Kupa maçının başlama düdüğünden önce "Ali Koç dışarı" tezahüratları yapıldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncuları sahaya çıkarken Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aleyhine tezahürat yapıldı.
Tribünlerden yapılan tezahüratta "Ali Koç dışarı" sözleri sarf edildi. Daha sonra başlayan İstiklal Marşı sonrası tezahürat kesildi.
Fenerbahçe U19 Takımı'nın ilk dakikadan sonra içeri girmesinin ardından Ali Koç ve sarı-lacivertli takıma yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.
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