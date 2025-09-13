Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK"

Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurgularken, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti:

"İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim."

"HER TÜRLÜ SONUCA AÇIK BİR SEÇİM"

Seçimin çekişmeli geçeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı, "Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu sene futbolda şampiyon olacağız."