Ali Koç, TFF ve Mehmet Büyükekşi’ye yüklendi: ‘FETÖ futbolun içinde’

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali ?Koç, TFF’ye yüklenip, “Bizlerin en son laf edeceği kişi sizsiniz. Sizin 2 telefonunuzda ByLock çıktı. Telefonunda ByLock çıkan biri F.Bahçe Spor Kulübü’ne karşı bir laf edemez, konuşamaz, yön veremez. Sizin telefonunuza Bylock yükleyenler var ya, benim telefonumu iki yıl boyunca dinlemişler ve 2 davam var. Bu FETÖ unsuru hâlâ Türk futbolunun içindedir” dedi.

Başkan Koç, “Herkesin istinasız mutsuz olduğu bir federasyonu değiştirmek için demokratik haklarımızı kullanıyor olmamızın bu şekilde ele alınması, sanki devletimize karşı bir eylem içine giriyor olmamız olarak gösterilmemiz olacak iş değil. Bu süreci de kulübüme ve şahsıma mal etme çabası var. Riyad’da da tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. Ali Koç’un başını çektiği grup Cumhurbaşkanımıza hamle yapıyor algısını oluşturmaları, olacak iş değil. Bizim baştan aşağıya futbolu dizayn etmemiz gerekiyor. Onlardan bir tanesi de futbolun amiri olan federasyon seçiminin nasıl yapılacağı. Bataklık öyle ya da böyle kuruyacak” diye konuştu.

‘ÖZBEK ZİKZAK YAPTI’

Ali Koç, “Bugün Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF. Belki en güvenilmez sektör de futbol sektörü. Nasıl oluyor da bu iş (imza toplama süreci) F.Bahçe ve Ali Koç’un üstüne yapışıyor, bunun cevabı doğru şekilde verilmeli. Biz ne işin başıyız, ne lideriyiz ama işin içindeyiz. Olmazsak riyakarlık olurdu. Bazı başkanlar ‘Sen olmasan yollamışlardı bunu, sen olduğun için yollamıyorlar’ diyorlar. Dursun Özbek’in imza sürecine ilişkin açıklamaları; şahsen ben böyle zikzak yapsam, her tarafım oynasa utanırım ama duruş, karakter meselesi. Böyle yapanlar daha çok kazanıyor Türkiye’de” dedi.