Ali Koç'un Domenıco Tedesco'ya güveni tam! 'Şampiyon olacağımıza inancımız tamdır'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun ayrılış süreci ve yeni teknik direktör ile ilgili konuşan Koç, "Şampiyon olacağımıza inancımız tamdır" dedi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"Yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile planlarımız devam etmekti. Toplantılarda geçen sezonun muhasebesini yaptık. Bize göre...Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız! Şampiyon olunması için neler değişmesi gerektiğini ve Fenerbahçe'nin tarihsel futbol DNA'sını ve taraftarların oyun olarak ne beklediğini anlattık. Değerlendirme sonrası mali gücümüzün buna imkan sağlaması nedeniyle transferlerde çıtayı yükselttik. Limitler içerisinde de olmak lazım."

"Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun! Kendini alkışlama, biz alkışlarız! Fenerbahçe'de 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a sattık. İçimiz parçalandı. Üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturdu."

TEDESCO SÖZLERİ

"Fenerbahçe'nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmek istedik. Kolay olmadı, bu dönemde alternatifler de sınırlı.. Ortak bir futbol aklı ve değerlendirmeler ile Tedesco'yu göreve getirmeye arar verdik. Popülizm ile değil, verilerle Domenico Tedesco’yu belirledik. Bu çift taraflı fırsat olacak. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır."