Ali Koç’un imza sürecine yönelik bu ifadesi Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı: ‘Ciğeri 5 para etmezler’

Sarı-Lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde konuşan Koç’un imza toplama sürecine yönelik şu sözleri ise F.Bahçe camiasında büyük yankı uyandırdı:
- Fenerbahçe halktır. Biz o halkın oylarıyla seçilmiş camianın neferleriyiz. Tüzüğümüzde kongre üyelerine tanınan her hakkı, demokrasi olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Camiamızın sesine kulak verip eylüle kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka anlam taşımamaktadır.
- Biz sağlam duruyoruz, bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz? Biz camiamıza bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa bu kapıyı kapatamayız. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası açısından uygun değildir.
- Bugün dolaylı yöntemlerle, sosyal medyada kendini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar algı operasyonlarıyla camiamızı kışkırtmaya çalışıyor. Her gün yeni bir yalan, asılsız söylentiler üretiliyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailemiz, özel hayatımız hedef alınmakta.
- Biz bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı F.Bahçemizi daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmak için en ihtiyaç duyduğumuz şey duygu birliğidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil hedef birliğiyle, inançla, gönül bağlılığıyla kazanılır.