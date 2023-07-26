Ali Koç'tan 5 yıldız tepkisi: 'Yalanlar söyleniyor'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:22

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonluklar ile alakalı kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, Ali Koç'un, salı günü gerçekleştirilen Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılışında üyelere yönelik konuşmasına yer verildi.

Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 şampiyonlukları hakkında, "Bazı kulüpler çok iyi sosyal medya kullanıyorlar, çok iyi taraftar baskısı yapıyorlar" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"YALANLAR SÖYLENİYOR"

"Son olarak 1959 öncesiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bazı kulüpler çok iyi sosyal medya kullanıyorlar, çok iyi taraftar baskısı yapıyorlar. Yaygara koparınca istediklerini elde etmeye öyle alışmışlar ki özellikle federasyonda. Şunu söyleyebilirim. 27 aydır cevap alamıyoruz, 'Öyle mi' dedik. 'Biz de 5 yıldızla çıkacağız' dedik. Bu hamle sonrasında federasyon da bir hamle yaptı. Ve doğrusu olan uzun zamandır olması gereken 'bir komisyon kuracağım. Liyakatli kişilere bunu inceleteceğim. Sonra da karar vereceğim. Olumlu, olumsuz. Haklı, haksız' dediler .Bizim bu süreçte atacağımız her adım belli. Çok da kuvvetli. Onun için bir an evvel bu adımın atılıp çalışmanın başlamasını istiyorduk çünkü dünyaya baktığınız zaman bizim argümanlarımızı çürütmek neredeyse imkansız. Ama ne oluyor malum kulüp. Onun başkanı, onu yanlış bilgilendiren arkadaşları kurulmuş makine gibi, eskiden kurulmuş oyuncular vardı. Kurardınız hep aynı istikamette giderdi. Yalanlar söyleniyor, Fenerbahçe Tahkim Kurulu tarafından reddedildi deniyor."

"DURSUN ÖZBEK YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR"

Dursun Özbek'in açıklamaları hakkında da konuşan Ali Koç, "Ancak gerçeği pek çok kez açıkladık, Fenerbahçe bu konuda daha önce hiçbir adım atmamıştı. Bu konu hiçbir zaman incelenmedi, komisyonlar kurulmadı. Bilmiyorum ya bilerek yalan söyleniyor ya da yanlış bilgilendiriliyor Dursun Özbek. Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı. İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye başkan, yönetim, taraftar, üye hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sadece bir tarafın yapacağı iş değil. Birlik beraberlik olmazsa olmaz" sözleriyle cümlelerini sonlandırdı.