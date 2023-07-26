Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Bayern Münih'ten Sadio Mane açıklaması!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 13:54

Güncelleme: 26.07.2023 - 13:54

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Sengalli futbolcu Sadio Mane hakkında Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner açıklamada bulundu.

NTV Spor'un aktardığına göre Herbert Hainer, Sadio Mane'nin Al-Nassr ile transfer görüşmeleri yaptığını itiraf etti. Hainer, yıldız futbolcunun menajerinden görüşmeyle ilgili bilgi aldıklarını belirtti.

Sadio Mane

Mane'nin menajeri Björn Bezemer'in bu hafta Al Nassr ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

BAYERN MÜNİH 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bayern Münih, Sadio Mane'yi geçen sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

SADIO MANE'NİN PERFORMANSI

31 yaşındaki Senegalli yıldız, 2022-23 sezonunda Alman devi ile 38 maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Sadio Mane'nin Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.