Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:15
Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
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Mayıs ayı sonunda yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.

Ali Koç, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Toplantıda Ali Koç'un başkan adaylığı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. 


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