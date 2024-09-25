Ali Koç'tan çok kritik açıklama! 'TFF sunum yaptı, küçük dilimizi yuttuk'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 20:47

Güncelleme: 25.09.2024 - 20:47

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi.

TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Üstünde çalışmaya karar verdikleri konular hakkında TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ali Koç, "Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Son 5 yılda Türk futbolunda neler yaşandı, nereden nereye geldik, bu konuların üzerinden geçtik ve kulüplerin hazırladığı 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi ve sunumları yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız. Türk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün sürdürülemez hale geliyor ama bunun sorumluları sadece yöneticiler, kulüpler değil. Kulüplerin tamamen dışında olan ekonomik sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha anlattık. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin düşmesi, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun bu kadar artması, kovid... Bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda olan şeyler değil ama en çok kulüpleri etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"CEZALARIN ARTIRILMASI LAZIM"

Yayın gelirlerinin artması gerektiğini vurgulayan Koç, "Sorunların içinden nasıl çıkabileceğimiz, gelirleri nasıl artırabileceğimiz, giderlerimizi nasıl azaltabileceğimiz konusunda konuştuk. Yayın gelirlerini artırmak için korsan konusuna değinmemiz lazım. Acil bir şekilde cezaların artırılması lazım. Servis sağlayıcıların teknoloji yatırımı yapması ve bunun önüne geçilmesi lazım. 2027'de ihale var. 2026'da çalışmamız lazım ki 2027-2028 sezonunda gelir artırma konusunda ihaleyi en iyi şekilde yapabilelim." diye konuştu.

"Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı"

Son yıllarda düşen gelirlere değinen Ali Koç, "Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı ama pasta ciddi anlamda büyüdü. Federasyon sponsorlukları, fon ve yayın geliri kesintileri, geçmiş seneye nazaran yüzde 6 daha fazla kesinti var. Sebepleri anlatıldı, makul ama bizim amacımız bu sene yüzde 28 olacak kesintinin birkaç sene içinde 20'ye, orta ve uzun vadede 15'lere gelmesi. Avrupa'da bu rakam 3 ile 15 arasında oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MHK BAŞKANI TATMİN EDİCİ BİR SUNUM YAPTI"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını dile getiren Koç, "MHK Başkanı çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptı. İleriye dönük MHK yapılanması, şirket kurulacaksa şirket kurulması, bunun dizayn edilmesi için Kulüpler Birliği ve federasyonumuzun beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. MHK'de gençlerin, yeni isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Bizim de sabırlı olmamız lazım. En azından bu sezonun ilk yarısı için kulüplerin varsa sıkıntıları federasyonla bire bir konuşmalarının daha makul olacağını, yöneticilerin önemli maçlar öncesinde hakemleri baskı altına almamak için açıklama yapmamalarını, yapılacaksa federasyonla istişare edilmesi gerektiğini konuştuk. Federasyon bu konuda açık." şeklinde konuştu.

E-bilet ihalesiyle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını belirten Ali Koç, "Kulüpler istedikleri biletleme firmasıyla çalışma konusunda özgür. Önemli olan yeni biletleme firmalarının Netaş ile uyumlu çalışması gerekiyor. Uyumsuzluk olursa ne federasyon ne altyapı firması sorumlu. Sadece kulüpler sorumlu oluyor. O yüzden bunu çok iyi dizayn etmemiz lazım." yorumunu yaptı.

Maçlar sırasında ayakta seyirci konusunda adım atmaları gerektiğini vurgulayan Koç, "Statlarda ayakta taraftar konusunu istişare ettik. Birkaç sene evvel Göztepe'nin arzusuyla gündeme getirildi. Ancak bir türlü hayata geçiremedik. Bazı engeller var. Avrupa'da pek çok ligde yapılıyor ama UEFA maçlarında yapılmıyordu. UEFA maçlarında yer alacak kulüpler bunu sağlayamıyordu. UEFA, ilk defa 5 ülkede kendi müsabakalarında ayakta seyirci konusunu hayata geçiriyor. Bu konuda niye biz geri kalalım? Yüzde 20'ye kadar kapasite artışı olacaktır. Coşku artışı olacaktır. Bunu isteyen en az 6-7 kulüp var. İçişleri Bakanlığımız, futbolun güvenliğiyle ilgili paydaşlarını toplayıp çok faydalı bir toplantı yaptı. Onun için de Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FEDERASYON SUNUM YAPTI"

Federasyonun kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Ali Koç, "Kulüplerin getirdiği konular bunlardı. Bir de federasyon bize sunum yaptı. Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan. Vakti gelince kendileri anlatacaktır ama Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu." diye konuştu.

Kulüplerin finansal fair play konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koç, "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli." şeklinde konuştu.

Türk takımlarına Avrupa kupalarında başarı dileyen Ali Koç, "Allah yolumuzu açık etsin. 4 takımımız devam ediyor. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şansımız bol olsun. İnşallah alabildiğimiz kadar puan alırız. Yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama inşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider." diyerek sözlerini tamamladı.