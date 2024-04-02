Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:32
Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor.

Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken.... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı." diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı... Adalet Bakanı aleyhine şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı."


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