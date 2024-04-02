Fenerbahçe'de tarihi gün
Fenerbahçe, tarihi bir güne hazırlanıyor. Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların alınacağı olağanüstü genel kurul, bugün 17.00’de yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü ve Türk sporu açısından tarihi bir gün yaşanacak.
Sarı Lacivertli kulüp, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların alınacağı olağanüstü genel kurulu bugün saat 17.00’de yapacak.
Ülker Stadyumu’ndaki toplantıya binlerce üyenin katılması bekleniyor. Kritik zirve başkan Ali Koç’un konuşmasıyla başlayacak. Ardından üyeler söz alıp fikirlerini dile getirecek. Yönetim bunları değerlendirecek ve ardından hangi yolun seçileceğine dair oylama yapılacak.
Başkan Ali Koç, genel kurul öncesi Samandıra’da futbolcularla ve teknik heyetle buluştu. Dzeko, Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Koç ile yöneticilere takımın haksızlığa uğradığını, Trabzon deplasmanından kenetlenmiş şekilde döndüklerini söyledi.
Oyuncular ve teknik direktör İsmail Kartal, tüm kulvarlarda sonuna kadar mücadeleye hazır olduklarını belirtti. Ali Koç’un, alınacak kararlar doğrultusunda da hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını teknik ekip ve futbolculara anlattığı kaydedildi.
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