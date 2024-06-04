Ali Koç'tan flaş açıklama! 'TFF Başkanını ibra etmeyeceğiz'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 20:23

Güncelleme: 04.06.2024 - 20:23

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Mourinho'nun imza töreninde aleyhinize tezahürat yapanları affedecek misiniz?"

"Affetmek için cezalandırmak gerekir. Bizim öyle bir tarzımız yok. Benim için beni destekleyen iyi Fenerbahçeli, beni desteklemeyen kötü Fenerbahçeli gibi bir durum yok. Kim ne tezahürat yapmış git kameradan bak falan. Bizim fıtratımızda böyle şeyler yok."

"TFF'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ"

"TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz."

"6 sene hiçbir desteğini görmememize rağmen Pazar akşamı sonuç ne olursa olsun Aziz Bey'in elini kaldıracağım."