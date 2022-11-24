Ali Koç'tan maç yayını açıklaması! 'Kulüplerin geliri açısından hırsızlık'

24 Kasım 2022 Perşembe, 19:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Sayın Acun Ilıcalı, sağ olsun geldi, bize Dünyada ne oluyor, kendi dünyasında ne oluyor anlattı. O da EXXEN'i kurdu biliyorsunuz. Türk futbolundaki durumu izah etmeye çalıştı. Türk futbolundaki değer düşüşünü hepimiz biliyoruz. Bunlardan birisinin de korsan yayıncılık olduğunu biliyoruz. 10 kişiden 7-8'inin korsan bir şekilde maçları izlediğini ifade ediyor. Bir nevi kulüplerin geliri açısından hırsızlık."

"Ülkemizde bu konu yeterince ciddiyetle alınmadı. Arzu edildiği takdirde bunun önüne geçilmek son derece kolay. Avrupa'da korsan yayıncılık nedir bilinmiyor. Bunun için bir kanun çıktı. Umut verici ama yeterli değil. Çünkü bu yayını yapanlar hep yurt dışında. Yayını yapanlar yurt dışında olduğu için onları cezalandırmak mümkün değil."

"Ama artık kullanıcı bazında da, cezaların getirilmesi gerekiyor. Bence Acun Bey'in getirdiği önerilerden biri de bu. Yazılım teknolojisi var çok önemli, anında kesiyor. Yasada bir ceza yok kullanıcılara. Şimdi TFF tespit ediyor, iletiyor, gelişim sağlayıclar birliğine iletiyor, onlar onaylarsa servis sağlayıcılara veriyor. 40 maç falan örneğe baktık, 81 dakikada kesiliyor korsan yayın kesiliyor. Maç zaten 90 dakika."

"EN BÜYÜK KAYBEDEN KULÜPLER"

"En büyük kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş. En çok kazananlar korsan yayıncılar, bahis siteleri ve ne yazık ki servis sağlayıcılar. Sorun ortada çözüm için bir adım atıldı. Birkaç adım daha atılması gerekiyor. Biz bugün 350-400 milyon dolar alırken, 115 milyon dolar alıyoruz hepsini almıyoruz. TFF kesintileri var, VAR var, hakemler var... Daha önce de söyledim kasım ayı gibi pek çok Anadolu kulübünün ve ocak şubat gibi de büyük kulüplerin nefesi kesilecek diye ve geldik."

"Bazı kulüpler maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Bu noktaya gelmemizde geçmiş federasyonların da büyük emeği oldu! Bugün iki ayda çıkartılan korsan yasası neden daha önce çıkartılmadı? Bununla ilgili neden bir çalışma yapılmadı? Bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınacak çok ders var. 115'lerin 75-50'lere inmemsi için, bütün bunların giderilmesi gerekiyor ki, 2 sene sonra yapacağımız ihalede Türk futbolu hak ettiği değeri alsın. Belçika, Hollanda, Portekiz'lerle karşılaştırınca, pazar büyüklüğü, yaşayan insan sayısı bakınca, bizim rakamlarımız kabul edebileceğimiz rakamlar değil. Acun Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Kulüpler de bu işin ciddiyetinin farkında,, inşallah ilgili devlet kurumları ile bunun dibine ineriz."

"Son 10 yılda hakemlerden en çok canı yanan bir kulübün başkanı olarak söylemek isterim; kronikleşmiş bir sorun. Bu bir sezondan bir sezona olmuş değil. Son 20 senede gelişerek, artarak bir sorun haline gelmiş. Yurt dışında da Türkiye'de şampiyonlukların sadece sahada elde edilmediği algısı da yerleşmiş. Ben bunu daha önce de söyledim, yaşadım. Mevcut federasyonumuz elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Ama kulüplerin de sabırlı olması gerekiyor. Her işi kötü giden kulüp 2-3 haftada bir yayagara kopartırsa hiçbir yere varamayız. Bir de karşılığı olursa hiçbir yere varamayız. Eldeki mevvcut hakemler var. 2 tane konu var yabancı hakemlerle ilgili. VAR yabancı hakem ve orta saha yabancı hakem mi, ikisi de mi? 22-23 hakem var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu sezon için 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. Federasyon ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Bir girişim var. Biz yabancı hakem (orta) konusunu bir kez daha federasyona ileteceğiz. Suudi Arabistan ve Yunanistan, yoğun bir şekilde özellikle önemli maçlar için yabancı hakem kullanıyorlar. Diğer ülkelerde de hakem değişim programları var. Bunların hepsini inceledik. Bunun üzerine çalışma var."

"MHK'NIN DAVRANIŞLARI ÖNEMLİ"

Fenerbahçe olarak geçen sezon çok söyledik. Bütün sınavlar kalktı, neden kalktı diye. Yeni federasyon geçmiş sınavları yerine koydu. Yeni sınavlar da üzerine koyuyor. Çok doğru bir adım ama meyve vermesi uzun sürecek. Onun için sabırlı olmamız gerekiyor. Yapay zeka, zaman zaman bununla kinayeli konuşanlar oluyor ama bu da zaman alacak. 3 hakem seçiyordu, bir hakeme indirilecek. Dünya Kupası'ndan sonra bize gösterecekler. Tek hakem önereceği söyleniyor. MHK'ye şunu söylemek istiyorum, bu sistemin, bu çarpıklığın da parçası, zaman zaman ortağı olan insanlar. Onlar bu yeni federasyonla yeni bir sayfa açtı mı bilmiyorum ama ters yönde de endişem var. Onların da eski reflekslerinden uzak durup, federasyonun yapmak istediklerine paralel hareket edip, onların da çorbada tuzları olması gerekiyor. Mevcut federasyonumuz, sayın Büyükekşi'nin liderliğinde, hakem mekanizmasını bütün yapısal sorunlarıyla ele alarak, yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Destek olmalıyız. Ama unutmayalım MHK'ler pek çok federasyon başkanı, kulüp başkanını getirip götürmüş bu kişiler aynı kalmıştır. MHK'nın davranışı çok önemli bu nedenle.

"BATSHUAYI, VALENCİA, DÜNYA KUPASI

"Oyuncularla önce de konuştuk. Önemli olan bu performansı devam ettirmeleri. Belçika zor bir maçtı. Kanada bayağı zorladı. Batshuayi çok güzel bir gol attı. Ekvador'da ise Enner Valencia, mükemmel oynadı. Genç bir takımın lideri. İnşallah başarılarının devamı gelir. Onlara başarılar diliyorum. Türkiye'den giden tüm sporculara başarılar diliyorum. Enteresan başladı, büyük sürprizlerle başladı. Keşke biz de orada olsaydık."

"Kendim oyuncularımızın oynadığı takımların başarılı olmasını istiyoruz. Küçüklüğümden beri favori olsun olmasın Brezilya olsun istemişimdir. Genç nesiller belki Arjantin'i istiyor ama benim şahsi arzum Brezilya'nın başarılı olması."