Ali Koç'tan Mithat Yenigün'e 'postacı' yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mithat Yenigün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sayın Mithat Yenigün'e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:28
Ali Koç'tan Mithat Yenigün'e 'postacı' yanıtı
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Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Mithat Yenigün ile ilgili kullandığı ifadelerle ilgili kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. 

Koç, şu ifadeleri kullandı: 

"29 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda, Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Sayın Mithat Yenigün ile ilgili dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sayın Mithat Yenigün'e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum."


Ali Koç fenerbahçe

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