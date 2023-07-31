Mithat Yenigün'den Ali Koç'a "postacı" tepkisi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:04

Güncelleme: 31.07.2023 - 15:04

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mithat Yenigün, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kendisine "Postacı" demesi üzerine bir açıklama yayımladı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki başkan vekilliği görevinden istifa etmesinin Ali Koç'un sözleriyle bir ilgisi olmadığını belirten Mithat Yenigün'ün açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkanımız Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim.

Sayın Ali Koç bana “postacı” yakıştırması yapmış. Kendisinin bilmesini isterim ki, kulübümüze ufacık bir katkısı olacaksa, son derece saygın ve köklü bir meslek olan postacılığı kulübümüz için seve seve yaparım.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması ve kolejimizin faaliyetlerinin devamlılığı adına, kulübümüzün eski başkanvekili olmam nedeniyle benden, kulübümüzle yapılacak işbirliğini yürütmemi istemiştir. Ben de Başkanımızın bu samimi adımını, kulübümüzün birlik ve beraberliği adına önemseyerek elimi taşın altına koydum. Camiamız adına zeytin dalı niteliği taşıyan bir faaliyete bir katkım olacağı sevinciyle kabul ettiğim bu konuda Sayın Ali Koç’un beni niteleme biçimini kendisine yakıştıramamakla birlikte, konuyu camiamızın değerlendirmelerine bırakıyorum.

"ALİ KOÇ'UN KONUŞMASIYLA İLGİSİ YOKTUR"

Sayın Ali Koç, bu kullandığınız ifadeyi size ve ikili ilişkilerimize, sık sık benimle ilgili dile getirdiğiniz yorumlarınıza hiç yakıştıramadım. Yıllarca Fenerbahçe camiası için mesai harcamış eski bir yönetici olarak beni tanıyanlar iyi bilirler ki, Büyük Fenerbahçe camiası için her daim pozitif düşünceler taşıyan ve bunun sorumluluğuyla hareket eden biriyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerektiğinde üzerime düşeni yapacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu vesileyle, bazı basın mecralarında yazıldığının aksine, Sayın Ali Koç’un benimle ilgili yaptığı konuşmanın günler öncesinde, gördüğüm bazı olumsuzluklar ve lüzum üzerine Yüksek Divan Kurulu Başkanvekilliği’nden istifa etmiştim. İstifamın, Sayın Koç’un konuşmasıyla bir ilgisi yoktur."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oyuncu sattık diye seviniyoruz ya, Bankalar Birliği'ne gidecek hepsi. Gelirlerin çoğu oraya gidecek. Bize kalan parayla kulübü nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz. Eğitim faaliyetine bu yüzden devam edemiyoruz. Bu işten hep zarar ettik, çünkü bu bizim işimiz değil. Aziz Yıldırım bu konuyu da kullandı, '50 milyon dolar vereyim' falan dedi. heyecanlandık, 50 milyon dolar bize müthiş oksijen olurdu. Başkanın eğitime önem verdiğini veya önem vermediğini biliyorum. Üniversitenin ne hale olduğunu bildiğim için. Ama eğitim aşkı kabardı. Allah razı olsun. Fırsatçı yaklaşım ama Fenerbahçe'ye fayda sağlıyorsa her türlü fırsatçı yaklaşıma razıyız. Bize mektup yazdı, kolej binasının yeniden yapabileceğini söyledi. Mithat Yenigün'ü yolladı. Zaten o postacı. 50 milyon dolar değil, 3 milyon dolar ayırmış. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Bunu ciddi söylüyorum. Ana binayı yıkacaklar ve yapacaklar. Konferans ve spor salonunu bizim yapmamızı istediler. Görüşmeler olumlu gidiyor."