Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Süper Kupa maçı için taraftarlarına flaş bir çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- İstanbul'da büyük yangın!
- Yarbay intihar etti!
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- Genç ve sıkı bir cilt için uygulayabileceğiniz 4 kür!
- Şikâyet ettiği bina bakanlığa ait çıktı
- Rekor bekleniyor!
- O kentte anketler ne diyor?