Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Süper Kupa maçı için taraftarlarına flaş bir çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:19
Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.


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