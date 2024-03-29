Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:19

Güncelleme: 29.03.2024 - 19:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.