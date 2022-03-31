Ali Koç’un tesis hayali gerçek oluyor
Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde en büyük hayaline kavuşuyor. Başkan Ali Koç'un katkılarıyla Samandıra'da 100 dönümlük arazi için imzalar atıldı. 2023’e yetişmesi beklenen dev yerleşkede A Takım ile alt yaş grupları bir araya gelecek.
Fenerbahçe’de dev tesis hayali gerçeğe dönüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yakınlarındaki 100 dönümlük arazi için imza attığı ifade edildi.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Fenerbahçe'nin futbol takımlarının tamamı bu tesislerde toplanacak. A Takım, Can Bartu Tesisleri'nden taşınıp bu alanda 10-11 yaş grubundan itibaren tüm alt yaş kategorileriyle aynı tesislerde yer alacak. Hedef, Real Madrid gibi dünya deviyle aynı yapıya ulaşmak.
2023’TE BİTMESİ PLANLANIYOR
Projede ilk etapta en az 6 antrenman sahası yapılacağı belirtildi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, boks, atletizm, voleybol gibi tüm olimpik branşlara hizmet verecek. Genç futbolcularla yapılan imza töreninde araziyle ilgili ilk müjdeyi alan başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübün geleceği olarak gördüğü, Futbol Akademi Projesi'ni Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirmeyi hedefliyor.
"DNA’MIZA DÖNELİM"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC'ye ziyarette bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nde bir panele katılan Koç, “Başka statlara, bilhassa ana rakiplere gittiğimizde eskiden olduğu gibi bize homojen bir yaklaşım var. Resmen stat üstümüze çöküyor. Bizde ise kakofoni var. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun, eski halimize, eski DNA'mıza dönmemiz lazım” dedi.
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