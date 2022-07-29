Ali Sami Yen, vefatının 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 71. yıl dönümünde anıldı.
Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Özbek, "Kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen Bey'in 71. ölüm yıl dönümü. Onu anmak için burada toplandık. Dualarımızı kendisine gönderdik. Mekanı cennet olsun. Bize çok büyük bir miras bıraktı." ifadelerini kullandı.
Anma töreni, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla son buldu.
Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.
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