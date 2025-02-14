Ali Şansalan, 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev yapacak olan Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.
Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Ali Şansalan #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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