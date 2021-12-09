Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını yönetecek

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:32

Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de 2-0 kaybettiği Konyaspor ve bu sezon 3-1 yenildiği Trabzonspor karşılaşmalarından dolayı Şansalan'a büyük tepki göstermişti. Konyaspor maçında Dimitris Pelkas'ın golünü elle oynama gerekçesiyle iptal eden Ali Şansalan, Trabzonspor karşılaşmasında Koreli oyuncu Kim Min-Jae'ye kırmızı kart göstermişti.

Hakemin sadece kırmızı kartını değil maç yönetimini de eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karışlaşmasından sonra şu ifadeleri kullanmıştı: "Ali Maç alan, üstüne basarak söylüyorum. Ali Şansalan değil maç alan, geçen sene bizden Konya maçını da almıştı. Şimdi Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Camiama sesleniyorum. Ne gücünüz varsa, ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz. Ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş, sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya. Federasyona gitmekse, Federasyona gitmek. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı arkadaşlar. Bunu yanlış yerlere çekmeyin."

Ali Şansalan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından 5 hafta sonra 14.haftada Süper Lig maçlarında tekrar görev aldı. Antalyaspor'un 3-0 kazandığı Alanyaspor maçını Ali Şansalan yönetti. Şansalan, 16. haftada Beşiktaş'in Vodafone Park'ta oynayacağı Yukatel Kayserispor karşılaşmasıyla tekrar büyük bir takımın maçını almış oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA ALİ ŞANSALAN

Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın Antalya'da 3-2 kazandığı karşılaşmayı yöneten isimdi. Siyah beyazlılar Şansalan'ın yönettiği maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.