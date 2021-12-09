Beşiktaş'ın geçici hocası Önder Karaveli kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararı aldığı haberlerinin ardından takım için Önder Karaveli ismi ortaya atıldı. Peki, Önder Karaveli kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Genç hocanın bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmediği, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek istifa kararını sunduğu öğrenildi.
Sergen Yalçın'ın istifa kararının ardından, Beşiktaş'ta Önder Karaveli ismi ortaya atıldı. Karaveli'nin geçici olarak takımın başına geçeceği öne sürüldü. Peki, Önder Karaveli kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?
Önder Karaveli 26 Mar 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. 47 yaşındaki antrenör, UEFA Pro lisans sahibi.
Karaveli'nin görev aldığı takımlar ise şöyle:
Beşiktaş U21 Yardımcı antrenör - 2013
Başakşehir Alt Teknik Direktör - 2016
Dardanelspor Teknik Direktör - 2016
Kestel Bld GSK Teknik Direktör - 2018
Başakşehir U21 Teknik Direktör - 2019
Başakşehir U19 Teknik Direktör - 2019
Qarabag FK Genel müdürlüğün yardımcısı - 2021
Beşiktaş U19 Teknik Direktör - Devam ediyor
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