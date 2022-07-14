Ali Sowe MKE Ankaragücü'nde!
Ankaragücü, Rostov'dan Ali Sowe'u kiralık olarak renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Rusya'nın Rostov takımından Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sowe'un bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
Kariyerine Chievo'da başlayan Sowe; Pescara, Modena, Lecce, Skenderbeu ve CSKA Sofya gibi takımlara kiralandıktan sonra geçen yıl Rostov'a imza atmıştı.
Sowe geçen sezon Rusya liginde 18 maçta 4 gol attı.
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