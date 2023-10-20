Aliağa Petkimspor deplasmanda kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Reeder Samsunspor'u mağlup etmeyi başardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 81-67 mağlup etti.
Müsabakada misafir takım, ilk dakikada peş peşe bulduğu basketlerle 5-0 öne geçti. Reeder Samsunspor farkı azaltmaya çalışsa da dış atışlarda etkili olan konuk takım, ilk periyodu 31-16 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, maçın 17. dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen misafir takım, Zoriks ve Thomas'ın sayılarıyla soyunma odasına 44-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, farkı 9 sayıya kadar düşürmesine rağmen Aliağa Petkimspor dış atışlardan bulduğu basketlerle periyodu 64-49 önde bitirdi.
Son periyoda 15 sayı farkla giren Aliağa Petkimspor, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 81-67 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Çisil Güngör
Reeder Samsunspor: Muhammet Engin Kalkan 6, Crawford 6, Mooney 13, Konate 10, Göktuğ Baş 8, Mert Ali Sert, Levi 9, Henry 15, Tarık Sezgün
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 5, Thomas 16, David 19, Zoriks 26, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Jerome 8, James 2, Tayfun Erülkü 1
1. Periyot: 16-31
Devre: 31-44
3. Periyot: 49-64
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Otoyolda büyük kaza
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Öğretim üyesine tutuklama kararı