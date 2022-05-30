Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe'ye dev gelir
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship kulübü Hull City'e kiraladığı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'in 4 milyon Euro'ya transfer olacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe, transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın iddiasına göre, bu noktada sarı-lacivertlilerin en büyük yardımcısı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh olacak. Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak. Haberde, Allahyar transferinden Fenerbahçe'nin, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği ileri sürüldü.
Ayrıca sarı-lacivertlibir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacağı aktarıldı. Genç futbolcunun dışında gönderilmesi planlanan Luiz Gustavo, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand'a kulüp bulunması halinde maaş bütçesinde yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir boşluk açılacak.
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