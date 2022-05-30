Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı
TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Tarihinde bir ilki yaşayan Bodrumspor taraftarı büyük mutluluk yaşadı.
Bodrumspor'un, TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi ilçede coşkuyla kutlandı.
Müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlar, oluşturulan araç konvoyunda kornalar eşliğinde ilçe genelini dolaştı.
Ellerinde Bodrumspor bayrakları sallayan vatandaşlar tezahüratlarla Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig’e yükselmesini kutladı.
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