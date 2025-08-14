Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı!

Al Ahli'den Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Maximin, Avrupa'dan başka teklifler almasına rağmen Meksika ekibi Club America'yı seçtiğini söyledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMA ZAMANI"

Fransız futbolcu, "Her zaman en büyük takımlarda oynamak istedim. Club America, benim için Meksika'nın en büyük takımı. Şimdi yeteneklerimi gösterme ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, "Buraya kazanmak için geldim. Kariyerim boyunca hiçbir şey kazanamadım. Hedefim takım arkadaşlarıma yardım etmek ve onları hayal kırıklığına uğratmamak. Takım için her şeyimi vermek için buradayım! Burası Meksika'nın en büyük kulübü, bu yüzden her kupayı kazanmayı umuyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.