Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı!
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin bir ilki başardı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerde ilki yaşadı.
FENERBAHÇE'DE İLKİ YAŞADI
Fransız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan maçın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.
Maximin, bu golle Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #kasımpaşa #süper lig
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