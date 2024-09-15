Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin bir ilki başardı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:34

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerde ilki yaşadı.

FENERBAHÇE'DE İLKİ YAŞADI

Fransız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan maçın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.

Maximin, bu golle Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #kasımpaşa #süper lig
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