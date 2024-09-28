Allianz Arena Kazanan çıkmadı! Bayern ile Leverkusen puanları paylaştı...

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile evinde 1-1 kaldı.

Allianz Arena Kazanan çıkmadı! Bayern ile Leverkusen puanları paylaştı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 21:42

Almanya Bundesliga 5.hafta maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bayer Leverkusen'in golünü 31'de Andrich, Bayern Münih'in golünü ise 39'da Pavlovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 13 puana ulaştı. Bayer Leverkusen ise 10 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise evinde Holstein Kiel'i konuk edecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Almanya
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