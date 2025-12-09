Alman basını duyurdu: Üç büyüklerden Emre Can'a kanca!

Süper Lig’de ilk yarının bitimine kısa bir süre kala kulüpler transfer hamlelerine başladı.

Alman medyası, Süper Lig’in önde gelen kulüplerinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü.

HEDEFTE EMRE CAN VAR

Alman basını Bild’in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can’ı transfer listelerine aldı.

Öte yandan, Borussia Dortmund yönetiminin de 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla sadece 5 maça çıkan Emre Can, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Deneyimli orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.