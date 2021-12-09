Alman basınından Beşiktaş'ta teknik direktörlük için iddia: Daniel Farke

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:43

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün itibarıyla resmen sona erdi. Sergen Yalçın dönemi sonrası için yerli ve yabancı birçok isim yazılıyor.

Bu isimlere bir yenisi de Alman basınından eklendi. Alman Sport1'in haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu, Daniel Farke'ye emanet edilecek. Haberde anlaşmanın 48 saat içinde sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Alman hoca, 2017 Temmuz'undan, Kasım ayının başına kadar Norwich City'yi çalıştırıyordu. Farke öncesinde ise Borussia Dortmund'un 2. takımında görev almıştı.







