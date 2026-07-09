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Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber

9.07.2026 12:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli yıldız futbolcu Serhou Guirassy'nin Fenerbahçe'de forma giymek istemediği iddia edildi.

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Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'den kötü haber geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Guirassy, Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor.

30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği belirtildi.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından golcü transferinde listesindeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde Aston Villa'dan Ollie Watkins ismi ön plana çıkıyor.

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