Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'den kötü haber geldi.
Bild'de yer alan habere göre; Guirassy, Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor.
30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği belirtildi.
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.
ALTERNATİFLERE YÖNELECEK
Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından golcü transferinde listesindeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde son dönemde Aston Villa'dan Ollie Watkins ismi ön plana çıkıyor.