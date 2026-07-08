Fenerbahçe sezonu açtı: Sarı-lacivertlilerden bol gollü başlangıç!

Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Avusturya'nın Admira Wacker takımı ile karşı karşıya geldi.
Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazandı.
İKİ MAÇ DAHA OYNAYACAK
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada kendi kalesine Benjamin Glitia ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.