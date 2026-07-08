Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Trent Forrest'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Trent Forrest'ı kadrosuna kattı!

8.07.2026 17:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Fenerbahçe Trent Forrest'ı kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Trent Forrest'ı renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen ABD'li oyun kurucu Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93 m - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

TRENT FORREST KİMDİR?

2016-2020 yılları arasında Florida State Üniversitesi forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda All-ACC ikinci takımına seçildi. Kariyerine NBA'de Utah Jazz ile başlayan Forrest, daha sonra Atlanta Hawks ve G League ekibi College Park SkyHawks'ta görev yaptı.

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya transfer olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz'e imza atan Amerikalı guard, 2026 İspanya Kral Kupası'nı kazanan takımın önemli isimlerinden biri olurken, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Geçen sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Trent Forrest, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, açıklamasında yeni transfer için, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Trent Forrest

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı
Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Nicolo Melli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Nicolo Melli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Nicolo Melli'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Roma ile anlaştığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde yeni gelişme
Roma ile anlaştığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde yeni gelişme Adı Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile anılan ve son olarak Roma ile anlaştığı öne sürülen İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.