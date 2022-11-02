Alman futbolcu Manuel Neuer'den üzücü haber
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, kansere yakalandığını açıkladı.
Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın yıldız kalecisi Manuel Neuer, üzücü haberi paylaştı.
Alman basınına konuşan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.
MANUEL NEUER 3 KEZ AMELİYAT OLMUŞ
Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.
Başarılı file bekçisi ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum" açıklamasını yaptı.
Manuel Neuer, daha önce omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemiyordu.
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