UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Viktoria Plzen'i 4 golle geçti!

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:41

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih, Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Alman devi sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih, 10. dakikada Sadio Mane ile öne geçti. Thomas Müller, 14. dakikada farkı ikiye çıkardı. Goretzka'nın 25 ve 35'te attığı gollerle Bayern Münih, soyunma odasına 4-0 önde gitti.

VIKTORIA PLZEN'İN ÇABASI YETERLİ OLMADI

İkinci yarıda Viktoria Plzen Adam Vlkanova'nın 62. dakikada attığı goller farkı üçe indirdi. Çekya temsilcisi Jan Kliment ile 75. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşma 4-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Viktoria Plzen, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun 5. haftasında Bayern Münih, Barcelona deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen de, Inter'le İtalya'da karşılaşacak.