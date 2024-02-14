Alman kulüpten resmi açıklama: 'Sebastian Szymanski transfer hedefimiz'
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'de Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Plonya basınına Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski hakkında konuştu. Czarniecki, "Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir" dedi.
Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor" ifadelerini kullandı.
Sebastian Szymanski
"TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSINA BAKTIĞIMIZDA..."
24 yaşındaki futbolcu hakkında Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir" dedi.
Czarniecki, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.
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