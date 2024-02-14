Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Ryan Kent, kadrodaki yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye eklenmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 08:35
Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!
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Fenerbahçe’de Ryan Kent düğümü çözüldü. Sarı-lacivertlilerin TFF’ye verdiği oyuncu listesinde İngiliz futbolcu yer almadı.

27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde sadece UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek. Kartal, Tadic’in alternatifi olarak güçlü ve sprinter yapısı nedeniyle Joshua King’i TFF listesine yazdı.

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ADI LAZİO İLE ANILIYORDU

Ara transferde İtalyan ekibi Lazio’ya gitmesi gündeme gelen ancak son anda transferinden vazgeçen Kent sezonun ikinci yarısında Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

İngiliz futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 16 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.


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