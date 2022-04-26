Alman teknik direktör Jürgen Klopp: 'Villarreal'i küçümseyemeyiz'

26 Nisan 2022 Salı, 20:19

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Villarreal maçı öncesi yaptığı açıklamada rakiplerini hafife almamaları gerektiğini söyledi.

"RAKİBİMİZİ KÜÇÜMSEMEYECEĞİZ"

Alman teknik direktör, "Juventus ve Bayern Münih, Villarreal'i hafife almış, bu Villarreal'e avantaj sağlamış olabilir ancak biz rakibimizi kesinlikle küçümsemeyeceğiz. Finale çıkmak istiyorlar ama bizim için de durum aynı" sözlerini kullandı.

"DETAYLI ANALİZ YAPTIK"

Karşılaşma için açıklamalarını sürdüren deneyimli antrenör, "Villarreal, La Liga'da yedinci sırada. Bayern Münih'i çeyrek finalde eledikten sonra Athletic Bilbao ile oynadılar. Emery, o maçta ilk 11'de değişiklik yaptı, bu İspanya Ligi'nin rekabetçi olduğunu gösteriyor. Başarılı olmak için zor bir lig ancak Emery bir planı olduğunu gösteriyor" dedi.

"Kapsamlı bir analiz yaptık" diyen Klopp, "Emery'ye ve Villarreal'e saygı duyuyorum. Juventus ve Bayern Münih ile oynadıkları maçları izledim ve gerçekten etkileyiciydi" diye konuştu.

Klopp, ayrıca Unai Emery'nin dünya çapında bir teknik direktör ve detaylara takıntılı bir menajer olduğunu söyledi.

"BARCELONA MAÇININ ATMOSFERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Atmosfer için de konuşan Alman teknik direktör, taraftara çağrıda bulundu ve Anfield'daki atmosferin 3 yıl önce Barcelona'yı 4-0 ile eledikleri karşılaşmadaki gibi olmasını istedi. Klopp, "Barcelona maçına benzer bir atmosfere ve iyi performansa ihtiyacımız var" dedi.

"KOLAY GEÇMEYECEK"

Son olarak maçın kolay geçmeyeceğini belirten başarılı hoca, "Eğer bu turnuvada yarı final maçları kolay olsaydı, bu bir şeylerin yanlış olduğunu gösterirdi. Dürüst olmak gerekirse, kolay bir maç bekleyemem" ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Villarreal, 27 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.