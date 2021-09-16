Almanlardan Stefan Kuntz açıklaması
Dortmundlu Rose, "Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Genç oyuncular onun sayesinde sınıf atlayabiliyor" dedi.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için görüşülen Alman teknik adam Stefan Kuntz hakkında, "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk elde etmiş biri. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Genç oyuncular onun sayesinde sınıf atlayabiliyor" dedi.
Alman futbolcular da Kuntz'un Türk milli takımına yeni bir hava getireceğini söyledi.
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