Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanları deviren Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda!

Almanları deviren Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda!

11.02.2026 21:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Almanları deviren Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda!

Türk Telekom, EuroCup'ın 18. haftasında kendi evinde ağırladığı NINERS Chemnitz'i 79-62 mağlup etti.

Basketbol BKT EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.

Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.

Maç, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken ilk 4 dakika konuk ekibin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı orta bölümün ardından Türk Telekom, Smith'in üç sayılık basketiyle 13-12 öne geçti. Kalan bölümde hücumda etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda başkent ekibi Smith'in üçlüğüyle başlasa da NINERS Chemnitz, 8 sayılık seriyle 25-23 öne geçti. Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 55 saniye kala Usher ile farkı 3'e (28-25) çıkardı. Kalan dakikalarda hücumda üstünlük kuran NINERS Chemnitz, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Newman'ın üçlüğüne Simonovic ve Trifunovic'in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, 42-39'luk skorla yeniden öne geçti. Savunmada ve hücumda rakibiyle dengeyi kuran Türk Telekom, son 10 dakikaya 4 sayılık avantajla 56-52 üstün gitti.

Son periyotta rakibine hem oyunda hem de skorda üstünlük kuran Türk Telekom, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman

NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig

1. Periyot: 20-17

Devre: 34-36

3. Periyot: 56-52

İlgili Konular: #EuroCup #Türk Telekom #Niners Chemnitz

İlgili Haberler

Galatasaray divan kurulunda Erden Timur tartışması: 'Birilerinin kan davası varsa...'
Galatasaray divan kurulunda Erden Timur tartışması: 'Birilerinin kan davası varsa...' Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı divan kurulu toplantısında eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, Erden Timur'u eleştirirken İkinci Başkan Metin Öztürk konuya ilişkin yanıt verdi.
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu!
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan Charlotte Hornets-Detroit Pistons maçındaki kavgaya karışan oyuncuların cezaları açıklandı.
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti'
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti' Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı" ifadelerini kullandı.