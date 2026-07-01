Almanya'da bilet usulsüzlüğü soruşturması! Federasyona polis baskını...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Almanya Futbol Federasyonu genel merkezi dahil ülke genelinde arama yapıldı.

Bochum Savcılığı ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yapılan ortak açıklamada, EURO 2024'teki bilet ve ağırlama hizmetlerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında ülke çapında çok sayıda adreste arama gerçekleştirildiği bildirildi.

FEDERASYONA POLİS BASKINI

Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, DFB'nin Frankfurt'taki genel merkezine düzenlenen baskına 100'den fazla polis katıldı.

Operasyona ilişkin DFB ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın merkezinde, turnuvanın ev sahibi şehirlerinden Gelsenkirchen'de görev yapmış bir belediye çalışanının, organizasyon komitesi yetkililerinden usulsüz menfaat sağladığı iddiası yer alıyor.

Şüphelinin, uluslararası bir futbol müsabakasına katılım, seyahat ve lüks otel konaklamalarını içeren yaklaşık 2 bin 400 Euro değerinde "onaylanmamış ayrıcalıklar" elde ettiği ileri sürülüyor.

Alman basınındaki haberlere göre, yürütülen tahkikatta, organizasyon komitesi yetkililerinin ev sahibi şehirlere mevzuata aykırı şekilde biletler için "özel ön alım hakları" teklif ettiği, bazı şehir yönetimlerinin de bu hakları kullanarak biletleri farklı amaçlarla tahsis ettiği saptandı.

Söz konusu bilet yolsuzluğu operasyonunun, Alman futbolunun çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

BAŞBAKAN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Paraguay'a elenerek turnuvaya erken veda etmesi ülkede büyük tartışma yaratırken, Başbakan Friedrich Merz'in yenilgiye rağmen sosyal medyada takımı öven paylaşımı kamuoyunda tepki toplamıştı.