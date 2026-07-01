Beşiktaş'ta altı oyuncu ile yol ayrımı! Resmen açıklandı...

Beşiktaş Kulübü'nde altı oyuncu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Salih Uçan, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SALİH UÇAN VE KRISTJAN ASLLANI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha oyuncusu Asllani için yapılan açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı formayla 5 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 136 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol katkısı verdi. Salih, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaş'ta 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani, tamamı ligde 2 kez gol sevinci yaşadı.

JOTA SILVA

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Jota Silva ile yollarını ayırdı.

Gün içinde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralanan Jota Silva, 22 resmi maçta terlettiği siyah-beyazlı formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.

CENGİZ ÜNDER VE EL BILAL TOURE

Beşiktaş Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, geçen sezon 26 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

El Bilal Toure ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

DEVIS VASQUEZ

Siyah-beyazlı kulüp, Devis Vasquez'in ayrılığı için de, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Roma'dan kiralanan 28 yaşındaki Kolombiyalı kaleci sadece bir maçta Beşiktaş forması giymişti.